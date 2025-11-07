Serve Robotics Aktie

WKN DE: A3EW4Q / ISIN: US81758H1068

07.11.2025 17:54:25

Why Serve Robotics Stock Climbed 14% in October

Shares of Serve Robotics (NASDAQ: SERV) were moving higher last month after the maker of restaurant-delivery robots passed a milestone, deployed its 1,000th delivery robot, launched its robots in Chicago, and announced a multiyear partnership with DoorDash.According to data from S&P Global Market Intelligence, the stock finished the month up 14% on the news. As you can see from the chart, it was another volatile month for Serve Robotics, but the gains in the first half of the month, led by those news items, were enough to push the stock up double digits in October.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Serve Robotics Inc Registered Shs 10,69 -0,09% Serve Robotics Inc Registered Shs

