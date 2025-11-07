Serve Robotics Aktie
WKN DE: A3EW4Q / ISIN: US81758H1068
|
07.11.2025 17:54:25
Why Serve Robotics Stock Climbed 14% in October
Shares of Serve Robotics (NASDAQ: SERV) were moving higher last month after the maker of restaurant-delivery robots passed a milestone, deployed its 1,000th delivery robot, launched its robots in Chicago, and announced a multiyear partnership with DoorDash.According to data from S&P Global Market Intelligence, the stock finished the month up 14% on the news. As you can see from the chart, it was another volatile month for Serve Robotics, but the gains in the first half of the month, led by those news items, were enough to push the stock up double digits in October.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Serve Robotics Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Serve Robotics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Serve Robotics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Serve Robotics Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Serve Robotics Inc Registered Shs
|10,69
|-0,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.