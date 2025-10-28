Erste Schätzungen: Serve Robotics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Serve Robotics wird voraussichtlich am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Serve Robotics im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,316 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,200 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 218,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 0,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,2 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,204 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,070 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 3,6 Millionen USD, gegenüber 1,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at