ServiceNow Aktie

ServiceNow für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021

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10.04.2026 21:58:35

Why ServiceNow Stock Is Plunging Today

The first full week of April trading hasn't been kind to ServiceNow (NYSE: NOW). Closing at $102.42 on Monday, shares of the software-as-a-service (SaaS) stock subsequently closed lower on each day of trading through Thursday. And the trend seems likely to continue today. A firm tempered its expectations for ServiceNow stock, and investors are responding by trimming their positions.As of 2:55 p.m. ET, shares of ServiceNow stock are down 7.1%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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