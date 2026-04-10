ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
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10.04.2026 21:58:35
Why ServiceNow Stock Is Plunging Today
The first full week of April trading hasn't been kind to ServiceNow (NYSE: NOW). Closing at $102.42 on Monday, shares of the software-as-a-service (SaaS) stock subsequently closed lower on each day of trading through Thursday. And the trend seems likely to continue today. A firm tempered its expectations for ServiceNow stock, and investors are responding by trimming their positions.As of 2:55 p.m. ET, shares of ServiceNow stock are down 7.1%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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