OPTOELECTRONICS Aktie
WKN: A0DNCJ / ISIN: JP3197740008
|
10.11.2025 18:54:02
Why Shares of Applied Optoelectronics Are Plummeting Today
While the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) is marching higher to start the week, shares of Applied Optoelectronics (NASDAQ: AAOI) are racing in the other direction. Extending their slide from Friday, shares of the advanced optical devices manufacturer are on bears' radars after an analyst provided a dour outlook on the stock.As of 11:32 a.m. ET, Applied Optoelectronics are down 14.8%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OPTOELECTRONICS CO LTDmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu OPTOELECTRONICS CO LTDmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Applied Co Ltd
|4 070,00
|5,44%
|Applied Optoelectronics Inc
|21,60
|-8,47%
|OPTOELECTRONICS CO LTD
|267,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag abwärts.