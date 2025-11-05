Ausblick: Applied Optoelectronics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Applied Optoelectronics wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,092 USD gegenüber -0,420 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Applied Optoelectronics 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 119,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 83,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Applied Optoelectronics 65,2 Millionen USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,232 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -4,500 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 467,8 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 249,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

