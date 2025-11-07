Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
07.11.2025 17:44:52
Why Shares of NuScale Power Are Plummeting Today
Shining brightly on growth investors' radars, NuScale Power (NYSE: SMR) has seen its stock outperform the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) this year due to a resurgence of U.S. interest in nuclear energy. Today, however, investors are hitting the pause button on their buying sprees after the company reported third-quarter 2025 financial results yesterday. That and an analyst's increasingly bearish opinion on NuScale Power stock are motivating investors to trim their positions today.As of 10:58 a.m. ET, shares of NuScale Power stock are down 14.8%.
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shsmehr Analysen
