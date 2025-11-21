Xpeng Aktie
WKN DE: A2QBX7 / ISIN: US98422D1054
|
21.11.2025 14:35:41
Why Shares of XPeng Drove Lower This Week
After sending shares higher last week, investors have been pumping the brakes on electric vehicle (EV) maker XPeng (NYSE: XPEV) over the past few days. While many had initially celebrated the company's third quarter 2025 financial results, they've taken a more bearish stance after digging further into the company's guidance.According to data provided by S&P Global Market Intelligence, shares of XPeng dropped 19.7% from the close of trading last Friday through the end of Thursday's market session.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
