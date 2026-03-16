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WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8

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16.03.2026 23:12:48

Why Shiba Inu Keeps Going Up

Shiba Inu (CRYPTO: SHIB) just posted another green day, climbing more than 5% in the last 24 hours as of 5:58 p.m. ET on Monday. The S&P 500 was up 1% today as stocks recovered some of last week's losses. The broader crypto market is rallying as geopolitical anxiety around the Middle East conflict has, to the surprise of many, been good for digital assets. Crypto has spent the past two weeks behaving less like a speculative bet and more like the hedge against global uncertainty it has often been touted to be. Bitcoin is up more than 13% since the War in Iran began, even as stocks have fallen. While hardly anyone would look to Shiba Inu for security, as one of the most liquid meme tokens, it tends to amplify whatever Bitcoin does.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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