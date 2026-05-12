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13.05.2026 01:16:49

Why Si-Bone Stock Soared by Almost 20% on Tuesday

On Tuesday, Si-Bone (NASDAQ: SIBN) stock was a standout not only in its medical devices niche, but within the broader healthcare sector. That's because its shares experienced a bull stampede after investors were impressed by the company's first-quarter results, which were published after market close on Monday.Si-Bone booked revenue of $52.6 million during the period, a figure that was up by more than 11% year over year. That tally didn't quite meet the average analyst estimate, which anticipated a figure of just under $52.9 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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