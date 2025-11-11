|
11.11.2025 21:02:09
Why SI-Bone Stock Was Crushing It Today
Highly specialized medical device company SI-Bone (NASDAQ: SIBN) was looking rather special on the stock market Tuesday. Its shares were flying nearly 18% higher in mid-session action, thanks in large part to an earnings report that featured better-than-expected fundamentals. SI-Bone's rise was well higher than the S&P 500's (SNPINDEX: ^GSPC) 0.3% bump higher at that time.SI-Bone took the wraps off its third-quarter numbers just after market close on Monday, divulging that its revenue was $48.7 million for the period. That represented a very healthy year-over-year increase of almost 21%. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf anstehende Datenflut: Dow schlussendlich stark -- ATX und DAX am Dienstag letztlich in Grün -- Asiens Börsen enden uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag etwas fester. Der US-Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich uneins zu.