Sigma Lithium Aktie
WKN DE: A3CTYQ / ISIN: CA8265991023
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30.03.2026 15:55:34
Why Sigma Lithium Stock Rocketed Today
Shares of Sigma Lithium (NASDAQ: SGML) stock, the Brazilian hard-rock lithium miner, leapt 36% in the opening minutes of trading Monday after reporting financial results for fiscal 2025.The report was a strange hybrid of Q4 2025 revenue, Q1 2026 revenue, and full-year cash flow results -- and lacked accompanying financial statements. It was far from a complete earnings report -- and investors seem fine with that.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Sigma Lithium
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13.11.25
|Ausblick: Sigma Lithium informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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30.10.25
|Erste Schätzungen: Sigma Lithium zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Sigma Lithium
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