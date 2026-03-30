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Sigma Lithium Aktie

Sigma Lithium für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CTYQ / ISIN: CA8265991023

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30.03.2026 15:55:34

Why Sigma Lithium Stock Rocketed Today

Shares of Sigma Lithium (NASDAQ: SGML) stock, the Brazilian hard-rock lithium miner, leapt 36% in the opening minutes of trading Monday after reporting financial results for fiscal 2025.The report was a strange hybrid of Q4 2025 revenue, Q1 2026 revenue, and full-year cash flow results -- and lacked accompanying financial statements. It was far from a complete earnings report -- and investors seem fine with that.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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