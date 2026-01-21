Sigma Lithium Aktie
WKN DE: A3CTYQ / ISIN: CA8265991023
|
21.01.2026 01:32:39
Why Sigma Lithium Stock Soared While the Market Dived Today
Reflecting the highly reactive element within its name, Sigma Lithium (NASDAQ: SGML) has been a volatile stock over the past few trading days. On Tuesday, its shares zoomed nearly 10% higher, largely due to positive news about a peer, after a significant drop the previous trading session. That peer is Albermarle, which, although larger and more diversified, still has a significant lithium business.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Sigma Lithium
