Why SK Hynix Stock Popped Today

Korean memory chip manufacturer SK Hynix (NASDAQ:SKHY) stock raced out of the gate Wednesday morning, shooting up 10.5% in the first 10 minutes of trading after exceeding expectations in its Q3 earnings report this morning.

Heading into the report, analysts expected SK Hynix to earn 77.5 trillion South Korean won for the quarter, but the company actually reported an operating profit of 83.3 trillion won -- about $62.1 billion -- for an operating profit margin of 80%.

Image source: The Motley Fool.

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