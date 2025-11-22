GEM Aktie
WKN DE: A3DRZA / ISIN: US36265D2045
|
22.11.2025 02:33:00
Why Smart Money Is Secretly Loading Up on This Hidden Gem
Celestica (NYSE: CLS) has become an increasingly favored investment by smart money, with $6.32 billion in institutional inflows and $4.28 billion in institutional outflows over the last 12 months. Large funds, including Viking Global Investors, Divisadero Street, Balyasny , and Lazard, have dramatically increased their stakes in the stock in the third quarter of 2025.Image source: Getty Images.Here's why smart money seems to like this stock.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GEM Co Ltd (A) (spons. GDR)mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu GEM Co Ltd (A) (spons. GDR)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GEM Co Ltd (A) (spons. GDR)
|9,15
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Am heimischen Aktienmarkt waren am Freitag Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt kämpfte ebenso mit Abgaben. Die Wall Street verzeichnete Gewinne. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.