Smithfield Foods Aktie
WKN: 876812 / ISIN: US8322481081
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16.08.2026 15:43:02
Why Smithfield Foods Stock Sank This Week
Smithfield Foods (NASDAQ: SFD) stock got hit with a double-digit sell-off this week in response to the company's second-quarter report. Its share price ended the week down 10.3% from the previous week's close. Smithfield released its Q2 report on Tuesday, and sales and earnings for the period actually came in ahead of Wall Street's expectations. Unfortunately, performance will likely weaken in the second half of the year -- and the company lowered its full-year guidance.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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