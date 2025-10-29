Stride Aktie

WKN DE: A2QJVN / ISIN: US86333M1080

29.10.2025 16:37:31

Why Stride Stock Is Plummeting Today

Shares of leading online education platform Stride (NYSE: LRN) are down almost 49% as of 10 a.m. ET on Wednesday, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.The learning technology company reported first-quarter earnings yesterday and saw enrollments, revenue, and adjusted earnings per share rise by 11%, 13%, and 39%, respectively. However, Stride guided for 2026 sales growth of only 5% after the company experienced major issues implementing an upgraded platform over the summer.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
