Stride Aktie
WKN DE: A2QJVN / ISIN: US86333M1080
|
29.10.2025 16:37:31
Why Stride Stock Is Plummeting Today
Shares of leading online education platform Stride (NYSE: LRN) are down almost 49% as of 10 a.m. ET on Wednesday, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.The learning technology company reported first-quarter earnings yesterday and saw enrollments, revenue, and adjusted earnings per share rise by 11%, 13%, and 39%, respectively. However, Stride guided for 2026 sales growth of only 5% after the company experienced major issues implementing an upgraded platform over the summer.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
