Sweetgree a Aktie

Sweetgree a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C7N2 / ISIN: US87043Q1085

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18.07.2026 02:16:09

Why Sweetgreen Stock Surged Today

Shares of Sweetgreen (NYSE: SG) rallied on Friday after health officials identified the source of a worrisome illness that has spread rapidly across the U.S. Image source: Getty Images.Prior to today, Sweetgreen's stock had lost about a quarter of its value due to concerns regarding the cyclospora parasite that has sickened thousands of people.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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