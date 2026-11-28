Tecnoglass Aktie
WKN DE: A1XBE8 / ISIN: KYG872641009
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28.11.2026 22:49:53
Why Tecnoglass Stock Surged 24.4% This Week
An announcement on Monday that S&P Dow Jones Indices will add Tecnoglass (NYSE:TGLS) to the S&P SmallCap 600 index sent the architectural glass maker up 24.4% this week, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.
Tecnoglass stock closed at $59.35 on Friday, Nov. 27, up 24.4% this week from Friday, Nov. 20's close. Over the same period, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) gained 5.6%, and the Nasdaq-100 was up 6.8%.
Image source: Getty Images.
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