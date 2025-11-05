Teladoc Aktie
WKN DE: A14VPK / ISIN: US87918A1051
|
05.11.2025 12:45:00
Why Teladoc Stock Zoomed Almost 12% Higher in October
Teladoc Health (NYSE: TDOC) has been a beaten-down stock for so long, it's almost surprising when it hits a bullish period. That's what happened in October to the telemedicine specialist, with its shares racing almost 11% higher in value over the month. They're still far down from their pandemic-era peak, but any up month is worthy of celebration.The first bullish factor pushing Teladoc's shares in the right direction came near the start of the month. It came from a short-seller -- which, given that such businesses and individuals tend to strongly criticize the stocks on their radar, came as something of a welcome surprise.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Teladoc Incmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: Teladoc stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
28.07.25
|Ausblick: Teladoc zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Teladoc Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Teladoc Inc
|6,58
|-0,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.