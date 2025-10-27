The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
|
27.10.2025 21:43:04
Why Tencent Holdings Stock Topped the Market Today
An apparent easing of U.S.-China trade tensions was breathing life into equities from the Asian nation that are listed in our country. One of the beneficiaries was tech conglomerate Tencent Holdings (OTC: TCEHY), whose American depositary receipts (ADRs) closed Monday 3% higher in value. That was more than double the percentage rate of the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), which inched up by 1.2% that trading session. Over the weekend, U.S. and Chinese government negotiators indicated progress in foundational talks aimed at agreeing to new terms on trade (and likely reducing major tariffs). This is in advance of a meeting President Trump -- on a state visit to Asia -- will hold with his Chinese counterpart Xi Jinping this week. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
