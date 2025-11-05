Teradata Aktie
Why Teradata Stock Exploded Higher Today
Teradata (NYSE: TDC) stock rocketed 26.5% through 10:25 a.m. ET Wednesday after the company crushed its third-quarter earnings report last night.Heading into the report, analysts forecast the data management specialist would earn $0.54 per share on $406.3 million in quarterly revenue. Teradata actually earned $0.72 per share (adjusted for one-time items) on sales of $416 million -- then guided higher for both Q4 and the year. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
