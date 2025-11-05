Teradata Aktie

Teradata für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M0ZR / ISIN: US88076W1036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
05.11.2025 16:53:48

Why Teradata Stock Exploded Higher Today

Teradata (NYSE: TDC) stock rocketed 26.5% through 10:25 a.m. ET Wednesday after the company crushed its third-quarter earnings report last night.Heading into the report, analysts forecast the data management specialist would earn $0.54 per share on $406.3 million in quarterly revenue. Teradata actually earned $0.72 per share (adjusted for one-time items) on sales of $416 million -- then guided higher for both Q4 and the year. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Teradata Corpmehr Nachrichten