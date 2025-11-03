Ausblick: Teradata legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Teradata veröffentlicht am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,536 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 62,42 Prozent erhöht. Damals waren 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Teradata in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,66 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 406,3 Millionen USD im Vergleich zu 440,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,20 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,16 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,64 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,75 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at