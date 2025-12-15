Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
15.12.2025 18:44:31
Why Tesla Stock Hit an All-Time High Today
Tesla (NASDAQ: TSLA) shares rose as much as 5% to start the trading week, briefly marking the highest level in a year. As of 12:30 p.m. ET, the stock remained up by 4%, just shy of the all-time high. News that Tesla's U.S. sales in November were the lowest since January 2022 hasn't deterred a recent rally, with shares up 18% in the last month. Image source: Tesla.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!