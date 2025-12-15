Time Aktie

Time für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

15.12.2025 18:44:31

Why Tesla Stock Hit an All-Time High Today

Tesla (NASDAQ: TSLA) shares rose as much as 5% to start the trading week, briefly marking the highest level in a year. As of 12:30 p.m. ET, the stock remained up by 4%, just shy of the all-time high. News that Tesla's U.S. sales in November were the lowest since January 2022 hasn't deterred a recent rally, with shares up 18% in the last month. Image source: Tesla.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
