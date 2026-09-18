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18.09.2026 11:02:08
Why the Iran War Will Make Heating Oil More Expensive for Some This Winter
The cost of heating oil, which is similar to diesel and used extensively in Northeastern states, has climbed sharply because of the war in Iran.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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