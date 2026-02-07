Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
07.02.2026 16:23:00
Why This Tech Stock Is Dodging the AI "SaaSpocalypse"
After years of excitement driven by the artificial intelligence (AI) boom, technology stocks are getting clobbered. The tech-heavy Nasdaq-100 index is down about 3% year to date, and 4.5% in the past five days. Major AI hyperscalers like Alphabet, Amazon, Meta Platforms, and Microsoft have all lost value in the past five days, with Microsoft down more than 10%.Investors are getting skittish about AI stocks because of the huge capital expenditures they are laying out to build AI data centers. For example, Alphabet announced strong fourth-quarter earnings on Feb. 4, with a 30% year-over-year increase in net income. But its stock dropped the next day. Investors apparently are concerned about Alphabet's plans to spend $175 billion to $185 billion on capex in 2026. That would be more than Alphabet's entire net income for 2025 ($132 billion).An even bigger downturn is hitting software-as-a-service (SaaS) companies. The iShares Expanded Tech Software ETF, which has software majors like Microsoft, Salesforce, and ServiceNow in its portfolio, is down about 25% year to date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
|Ai Holdings Corp
|2 710,00
|0,26%
