TJX Companies Aktie
ISIN: AR0831219149
|
04.09.2026 11:11:13
Why TJX Companies Stock Got Thrashed in August
TJX Companies (NYSE: TJX) had a rough time in late summer, at least as far as its stock was concerned. The company, best known for operating the TJ Maxx and Marshalls chains of discount department stores, released its latest quarterly earnings report, and investors found it dispiriting.So too did several analysts, with two going so far as to downgrade their recommendations on the retailer. This combination of factors drove TJX's stock down by almost 15% last month. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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