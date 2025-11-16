Tower Semiconductor LtdShs Aktie
WKN: 893169 / ISIN: IL0010823792
|
16.11.2025 19:05:00
Why Tower Semiconductor Stock Skyrocketed This Week
Tower Semiconductor (NASDAQ: TSEM) stock surged in this week's trading thanks to a better-than-expected quarterly report. The analog chip company's share price gained 18.1% over the stretch.Despite bearish momentum for chip stocks and a 0.5% decline for the Nasdaq Composite over the last week, Tower Semiconductor stock managed to rally. With its recent pop, the company's share price is now up 93% across 2025's trading. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
