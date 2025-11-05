Trex Aktie

Trex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938716 / ISIN: US89531P1057

05.11.2025 18:46:20

Why Trex Stock Plunged Today

Shares of Trex (NYSE: TREX), the maker of composite decking, fencing, and related materials, were tumbling on Wednesday after the company came up well short of estimates in the third quarter and offered disappointing guidance in the fourth quarter.Trex's struggles reflect the broader challenges in the housing market, but it's clear that investors expected more.As of 11:51 a.m. ET, the stock was down 27.4% on the news.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
