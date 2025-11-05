Trex Aktie
WKN: 938716 / ISIN: US89531P1057
|
05.11.2025 18:46:20
Why Trex Stock Plunged Today
Shares of Trex (NYSE: TREX), the maker of composite decking, fencing, and related materials, were tumbling on Wednesday after the company came up well short of estimates in the third quarter and offered disappointing guidance in the fourth quarter.Trex's struggles reflect the broader challenges in the housing market, but it's clear that investors expected more.As of 11:51 a.m. ET, the stock was down 27.4% on the news.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Trex Co. Inc.mehr Nachrichten
|
03.11.25
|Ausblick: Trex legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Trex stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.08.25
|Ausblick: Trex vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
20.07.25
|Erste Schätzungen: Trex gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: Trex zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)