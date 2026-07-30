Tyler Technologies Aktie

Tyler Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 917099 / ISIN: US9022521051

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31.07.2026 01:31:20

Why Tyler Technologies Stock Got Thrashed on Thursday

A decent-if-not-great earnings report pushed Tyler Technologies (NYSE: TYL) stock into the red on the second-to-last trading day of the week. The public sector-focused enterprise software company saw its share price sag by more than 3% on Thursday.Tyler uploaded its second-quarter results just after market close on Wednesday. These showed that revenue for the specialty tech company grew by 8% year over year to $645 million. Of this, recurring revenue rose at a similar rate to just under $560 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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