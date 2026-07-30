Tyler Technologies Aktie
WKN: 917099 / ISIN: US9022521051
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31.07.2026 01:31:20
Why Tyler Technologies Stock Got Thrashed on Thursday
A decent-if-not-great earnings report pushed Tyler Technologies (NYSE: TYL) stock into the red on the second-to-last trading day of the week. The public sector-focused enterprise software company saw its share price sag by more than 3% on Thursday.Tyler uploaded its second-quarter results just after market close on Wednesday. These showed that revenue for the specialty tech company grew by 8% year over year to $645 million. Of this, recurring revenue rose at a similar rate to just under $560 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Tyler Technologies Inc.
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30.07.26
|S&P 500-Papier Tyler Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Tyler Technologies von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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28.07.26
|Ausblick: Tyler Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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27.07.26
|Handel in New York: S&P 500 nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
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27.07.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 in der Verlustzone (finanzen.at)
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23.07.26
|S&P 500-Wert Tyler Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Tyler Technologies von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
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21.07.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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21.07.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 nachmittags fester (finanzen.at)
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16.07.26
|S&P 500-Papier Tyler Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tyler Technologies-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)