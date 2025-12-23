Unifirst CorpShs Aktie
WKN: 867982 / ISIN: US9047081040
23.12.2025 01:59:47
Why Unifirst Stock Crushed the Market Today
Trading in the stock of industrial uniform and workwear company UniFirst (NYSE: UNF) was uncharacteristically lively on Monday. That's because the company has received a formal buyout offer from a well-known peer. After digesting the news, investors rushed into UniFirst stock, sending it up by more than 16% on the day. That morning, Cintas announced it had offered to acquire all common and Class B UniFirst shares for a price of $275 per share. This bid was submitted to UniFirst's board of directors on Dec. 12, Cintas added. The would-be acquirer emphasized that its price represented a 64% premium to UniFirst stock's 90-day average as of the previous day. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
