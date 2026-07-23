Union Pacific Aktie

Union Pacific für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858144 / ISIN: US9078181081

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24.07.2026 00:55:28

Why Union Pacific Stock Rose Today

Shares of Union Pacific (NYSE: UNP) rallied on Thursday after the railroad operator raised its full-year profit growth forecast. Image source: Getty Images.Union Pacific's operating revenue climbed 12% year over year to $6.9 billion in the second quarter. Excluding fuel surcharges, the railroad giant's freight revenue rose 4%, driven by volume gains and price increases.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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