Union Pacific Aktie
WKN: 858144 / ISIN: US9078181081
|
24.07.2026 00:55:28
Why Union Pacific Stock Rose Today
Shares of Union Pacific (NYSE: UNP) rallied on Thursday after the railroad operator raised its full-year profit growth forecast. Image source: Getty Images.Union Pacific's operating revenue climbed 12% year over year to $6.9 billion in the second quarter. Excluding fuel surcharges, the railroad giant's freight revenue rose 4%, driven by volume gains and price increases.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Union Pacific Corp.
|
24.07.26
|S&P 500-Titel Union Pacific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Union Pacific-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
22.07.26
|Ausblick: Union Pacific stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
17.07.26
|S&P 500-Wert Union Pacific-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Union Pacific von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
10.07.26
|S&P 500-Papier Union Pacific-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Union Pacific-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Union Pacific stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
03.07.26