Universal Technical Institute Aktie
WKN: 590097 / ISIN: US9139151040
|
24.11.2025 12:38:49
Why Universal Technical Institute Is Not A Value Play Yet
This article Why Universal Technical Institute Is Not A Value Play Yet originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Universal Technical Institute Inc.mehr Nachrichten
|
05.08.25
|Ausblick: Universal Technical Institute veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Universal Technical Institute öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Universal Technical Institute Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Universal Technical Institute Inc.
|19,40
|-3,00%