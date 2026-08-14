UnUsUaL Aktie
WKN DE: A2QDJK / ISIN: SG1DF5000004
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14.08.2026 18:33:09
Why Unusual Machines Stock Just Popped
Unusual Machines (NYSEMKT: UMAC) stock took off like a rocket this morning after President Trump announced new tariffs on imported drones and drone parts.As of 11:55 a.m. ET Friday, Unusual Machines stock is up 26%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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