Unusual Machines Aktie
ISIN: PRU9154A2086
|
11.06.2026 21:46:52
Why Unusual Machines Stock Popped Today
Unusual Machines (NYSEMKT: UMAC) stock jumped 13.1% through 3:30 p.m. ET Thursday after Needham analyst Austin Bohlig raised his price target on the drone stock by 36%, to $30 per share. Image source: Getty Images.Demand for U.S.-produced drone components "continues to far exceed available supply," reports Needham -- and is still growing. As the only (that I know of) pure-play, publicly traded supplier of low-cost drone parts based in the United States, Unusual Machines is a likely primary beneficiary of U.S. legislation that, since December last year, has banned the import of critical drone components from foreign sources. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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