Upwork Aktie
WKN DE: A2N5QE / ISIN: US91688F1049
|
05.11.2025 01:49:29
Why Upwork Stock Jumped Today
Shares of Upwork (NASDAQ: UPWK) leaped 13% on Tuesday after the freelance marketplace delivered an upbeat third-quarter financial report.Image source: Getty Images.Upwork's revenue rose by 4% year over year to $201.7 million, as clients spent more to hire freelancers. The company's gross services volume (GSV) -- the total dollar value of transactions facilitated by its platform -- grew by 2%, marking the first increase in five quarters.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
