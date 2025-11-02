Ausblick: Upwork legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Upwork veröffentlicht am 03.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,285 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 42,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,200 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten eine Verringerung von 0,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 193,3 Millionen USD gegenüber 193,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,24 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,52 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 773,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 769,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at