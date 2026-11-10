Why USA Rare Earth Stock Crashed Today

USA Rare Earth (NASDAQ:USAR) stock tumbled 10.8% through 11:35 a.m. ET Tuesday despite beating on earnings last night -- and coming within a couple pennies of breaking even besides!

Analysts didn't expect USA Rare Earth to earn a profit in Q3 -- and it didn't. Still, the forecast for $0.13 per share in losses was much more pessimistic than the $0.02 per share loss that USA Rare Earth actually turned in.

Image source: Getty Images.

Continue reading