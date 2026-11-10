Rare Holdings Aktie
ISIN: ZAE000092714
|
10.11.2026 17:56:10
Why USA Rare Earth Stock Crashed Today
USA Rare Earth (NASDAQ:USAR) stock tumbled 10.8% through 11:35 a.m. ET Tuesday despite beating on earnings last night -- and coming within a couple pennies of breaking even besides!
Analysts didn't expect USA Rare Earth to earn a profit in Q3 -- and it didn't. Still, the forecast for $0.13 per share in losses was much more pessimistic than the $0.02 per share loss that USA Rare Earth actually turned in.
Image source: Getty Images.
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