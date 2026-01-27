USA Rare Eart a Aktie
WKN DE: A412UH / ISIN: US91733P1075
|
27.01.2026 18:38:06
Why USA Rare Earth Stock Gave Back Its Gains Today
USA Rare Earth (Nasdaq: USAR) stock soared to close up 8% Monday after the U.S. Department of Commerce announced it will extend a $1.3 billion CHIPS Act loan, and pay $277 million to acquire an equity stake in the miner of rare-earth metals used to manufacture magnets. Logical, right? But here's the thing: At one point yesterday, USA Rare Earth stock was up closer to 30%, and it gave back almost all of that. Worse, the stock is down 4% through 12:10 p.m. ET today.So why is USA Rare Earth stock falling?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
|26,35
|-1,38%
