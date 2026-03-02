USA Rare Eart a Aktie
WKN DE: A412UH / ISIN: US91733P1075
|
03.03.2026 00:24:33
Why USA Rare Earth Stock Soared Today
After climbing 9.7% higher last week, USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) stock continued its upward trajectory today. With the conflict in Iran escalating over the weekend, many recognized the U.S.-based rare-earth miner as an attractive investment.At the end of today's trading session, shares of USA Rare Earth stock logged a 10.4% gain from its closing price before the weekend.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
|
05.11.25
|Ausblick: USA Rare Earth A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: USA Rare Earth A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)