Venture Globa a Aktie
WKN DE: A40ZNX / ISIN: US92333F1012
|
08.12.2025 13:25:00
Why Venture Global Fell Back to Its April Lows in November
Shares of LNG exporter Venture Global (NYSE: VG) fell 13% in November, according to data from S&P Global Market Intelligence.The move lower was notable, as Venture Global had already seen its stock fall significantly on the year, following a bad October stemming from an adverse arbitration court decision. In November, the company learned October's adverse decision might not be the end of its legal troubles, either. Additionally, Venture Global reported third-quarter earnings, during which the company slightly decreased its profit outlook for the year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Venture Global Inc Registered Shs -A-
|5,76
|-1,71%