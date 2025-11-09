ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

WKN DE: A40ZNX / ISIN: US92333F1012

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Venture Global A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Venture Global A veröffentlicht am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,230 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Venture Global A noch -0,140 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 254,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,28 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 926,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,955 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,610 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 13,63 Milliarden USD, gegenüber 4,97 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

