Vera Therapeutic a Aktie

WKN DE: A3CPQG / ISIN: US92337R1014

27.11.2025 01:45:31

Why Vera Therapeutics Stock Crushed it Today

Vera Therapeutics (NASDAQ: VERA) was a standout in the biotech sector on Wednesday. Its stock closed that trading session 13% higher, thanks in no small part to a bullish new note published by an analyst that morning. The prognosticator behind the positive note was Cantor Fitzgerald's Pete Stavropoulos, who reiterated his existing overweight (read: buy) recommendation and $100 per share price target on Vera's stock. Even after Wednesday's rise, that level is more than three times the company's current share price.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
