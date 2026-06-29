Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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29.06.2026 18:01:15
Why Vertex Stock Is Rising Today
Starting the week on an auspicious note, Vertex (NASDAQ: VERX) stock is rising this morning. Shares of the software company are bouncing higher after an analyst initiated coverage with a bullish outlook.As of 11:02 a.m ET, shares of Vertex are up 4.4%, retreating from an earlier gain of 7.5%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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