Waste Connections Aktie
WKN: 914429 / ISIN: US9410531001
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22.10.2026 20:55:17
Why Waste Connections Stock Is Up Today
Shares of Waste Connections (NYSE:WCN) surged on Thursday after the garbage hauler boosted its cash payouts to investors.
Image source: Getty Images.
Waste Connections' third-quarter revenue rose 7% year over year to $2.6 billion.
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