WEBTOON Entertainment Aktie
WKN DE: A40F2C / ISIN: US94845U1051
|
05.03.2026 00:06:40
Why Webtoon Entertainment Stock Wilted on Wednesday
Webtoon Entertainment (NASDAQ: WBTN) published its final set of earnings for 2025, and it might be wishing it didn't. The content specialist reported a year-over-year top-line revenue decline in the fourth quarter, along with a deeper net loss. Investors reacted by trading out of the company's stock to leave it with a more than 9% loss on the day.The fourth quarter saw Webtoon's revenue slide by 6% to just under $331 million. It said that this was the consequence of drops in paid content, intellectual property adaptations, and advertising. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu WEBTOON Entertainment Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|WEBTOON Entertainment Inc Registered Shs
|10,38
|-0,62%
