Yext Aktie
WKN DE: A2DNPH / ISIN: US98585N1063
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03.06.2026 20:19:34
Why Yext Stock Is Plummeting Today
Yext (NYSE: YEXT) stock is getting hit with a big pullback in Wednesday's trading. The company's share price was down 11.3% as of 2:15 p.m. ET. Meanwhile, the S&P 500 was down 0.6%, and the Nasdaq Composite was down 0.9%. The broader stock market is getting hit with sell-offs today in response to higher oil prices and rising bond yields, and Yext's valuation is also under pressure due to the company's latest quarterly report. After the market closed yesterday, the enterprise agentic marketing specialist published results for the first quarter of its 2027 fiscal year -- which ended April 30. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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