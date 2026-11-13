York Space Systems Aktie

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WKN DE: A41Y07 / ISIN: US9870841007

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13.11.2026 18:29:50

Why York Space Systems Stock Just Crashed

York Space Systems (NYSE:YSS) stock crashed and burned on Friday, tumbling 16.7% through 11:20 a.m. ET after delivering a gigantic earnings miss last night. Heading into the report, analysts already weren't optimistic, forecasting the satellite manufacturer would lose $0.23 per share on sales of just $90 million -- but the actual news was much worse than that:

York lost $5.99 per share, and its sales were only $84.2 million.

Image source: Getty Images.

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