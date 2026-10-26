Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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26.10.2026 18:29:42
Why you shouldn’t bother reading the Anthropic IPO filing
Valuing AI lab based on its historic reported numbers is a fool’s errandWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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