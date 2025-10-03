|
Wielton vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Wielton hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.09.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2025 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,84 PLN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Wielton ein EPS von -0,360 PLN in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 588,7 Millionen PLN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 549,0 Millionen PLN.
