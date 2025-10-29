Wiener Aktienmarkt startet nahezu unbewegt

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Kursveränderungen von Einzelwerten ---------------------------------------------------------------------

Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch nahezu unbewegt aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX notierte prozentuell unverändert bei 4.682,3 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime verlor minimal und war im Frühhandel um 0,01 Prozent tiefer bei 2.337,3 Zählern.

Im Fokus der Anleger steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die nach dem Wiener Börsenschluss bekanntgegeben wird. "Marktteilnehmer gehen fest davon aus, dass die US-Notenbank das Leitzinsband heute um 25 Basispunkte auf 3,75-4,00 Prozent senken wird", schrieben Marktbeobachter der Helaba-Bank in ihrem Tageskommentar. Interessant werde sein, inwiefern die Kommunikation der Fed signalisiert, dass eine Zinssenkung im Dezember zu erwarten ist. Auch diese sei weitgehend eingepreist.

Die OMV hat im dritten Quartal 2025 ihren bereinigten Gewinn deutlich gesteigert. Der den Aktionären zurechenbare CCS-Periodenüberschuss vor Sondereffekten (bereinigt um Lagerhaltungseffekte) kletterte um 20 Prozent auf 594 Mio. Euro. Das CCS-operative Ergebnis vor Sondereffekten erhöhte sich auf 1,3 Mrd. Euro. Die Konzernerlöse beliefen sich auf 6,26 Mrd. Euro, wie die OMV am Mittwoch in der Früh mitteilte. Die Titel der OMV gewannen an der ATX-Spitze 1,8 Prozent.

Die Muttergesellschaft des oberösterreichischen Motorradherstellers KTM, die Pierer Mobility AG, wird in Bajaj Mobility AG umbenannt und alle von Stefan Pierer nominierten Aufsichtsratsmitglieder ihr Mandat zurücklegen, um Platz zu machen für neue Aufsichtsräte des neuen indischen Mehrheitsaktionärs Rajiv Bajaj. Dazu wird am 19. November eine außerordentliche Hauptversammlung stattfinden, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Die Pierer-Mobility-Anteilsscheine büßten im Frühhandel 2,5 Prozent ein.

Am unteren Indexende waren voestalpine zu finden, die um 1,5 Prozent nachgaben. Die schwergewichteten Banken fanden keine einheitliche Richtung, Raiffeisen gewannen ein Prozent, während Bawag um 0,2 Prozent tiefer standen und Erste Group um 0,4 tiefer notierten.

